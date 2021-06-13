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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 13.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

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