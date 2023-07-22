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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüşmesi başladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması beklenen görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

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