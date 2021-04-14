Euro
9.68
Dolar
8.08
BIST 100
1,399.56
Altın
1,747.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor Genç teknisyen ve mühendislerin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzesi BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Tosun   | 14.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ Projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.”

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan Kovid-19 salgınında ikinci ve daha büyük bir dalgayla karşı karşıya
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor

İletişim Başkanlığının medya alanında iş birlikleri artıyor
Türkiye-Libya ortak bildirisinde 'Libya'nın toprak bütünlüğünün muhafazası' vurgusu

Türkiye-Libya ortak bildirisinde 'Libya'nın toprak bütünlüğünün muhafazası' vurgusu
4. Etnospor Forumu çevrim içi gerçekleştirildi

4. Etnospor Forumu çevrim içi gerçekleştirildi