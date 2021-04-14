Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021
Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE
"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ Projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.”
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