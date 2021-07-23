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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır." ifadesini kullandı.

Selma Kasap   | 23.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ankara

Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır." değerlendirmesini yapan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Dönemin Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar, ülkemize olan güvenin bir göstergesi olmuş, uluslararası camiada ülkemizin barışçı ve hukuka saygılı kimliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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