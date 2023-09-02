Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;
"Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu.
"Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.
"Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.