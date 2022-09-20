Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.