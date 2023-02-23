Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Garibaşvili'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Garibaşvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.