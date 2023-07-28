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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jin'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nin ardından, burada Jin'i kabul etti.

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


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