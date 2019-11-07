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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 07.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, okçuluk sergisini inceledi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak için bulunduğu Macaristan'da Erdoğan, restorasyonu tamamlandıktan sonra açılışı geçen yıl yapılan Gül Baba Türbesi'ne geldi.

Erdoğan, Türbe kompleksinde bulunan "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini de gezdi.

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