Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Embalo görüşmesinde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.