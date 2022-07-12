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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefonda görüştü.

Mehmet Tosun   | 12.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Embalo görüşmesinde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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