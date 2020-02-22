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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır." dedi.

22.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik." ifadesinde bulundu.

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