Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,241.30
BTC/USDT
42,452.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır." dedi.

16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum.

(İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı) Yurtları, bursları, eğitim merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversitesiyle iftihar verici bir müessesedir.

Son dönemde, yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.

Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır.

Kendi evlatlarımızı teknolojiyle birlikte hızla bünyemizi saran yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız.

Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır.

Hep birlikte daha çok çalışarak evlatlarımıza, milletimize, kardeşlerimize, dostlarımıza, ümmete olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye mecburuz."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da depreme karşı destek il planı ve tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı
Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Umurbey beldesi sular altında kaldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet