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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gavur kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

12.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gavur kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz

Kahramanmaraş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldiği yemekte konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

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