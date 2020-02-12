Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gavur kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.
Kahramanmaraş
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldiği yemekte konuştu.
Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.