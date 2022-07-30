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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da fındık bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. VTR
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı

30.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.


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