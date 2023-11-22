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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin topraklarında yaşanan trajedi insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır

22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin topraklarında yaşanan trajedi insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

"Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır.

Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz.

Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız.

Yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir.

(G20 liderlerine) Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum."

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