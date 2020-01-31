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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 31.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enkaz altından kurtarılan ve yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı. 

Altun, "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temenniler ortak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Paylaşılan videoda, Çelik'e nasıl olduğunu ve sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik." diye konuştu. 

Erdoğan, videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başından itibaren deprem bölgesinde çok büyük mücadele verdiklerine işaret etti.

Depremzede Çelik, yoğun bakımda olduğu sırada kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görememenin üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan ise "İnşallah ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde orada görüşürüz." karşılığını verdi.

Görüşmeden duyduğu heyecanı "kalbim çarpıyor" sözleriyle dile getiren Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Erdoğan, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ile de telefonda görüşerek, göz aydınlığı dileğini iletti.

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