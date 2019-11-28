Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
107,126.20
Altın
1,455.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Erdoğan: Demokrasiyi kimseye bırakmayanlar Müslümanlar taciz edilirken üç maymunu oynuyor

Erdoğan: Demokrasiyi kimseye bırakmayanlar Müslümanlar taciz edilirken üç maymunu oynuyor
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi