Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlamamız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bu süreçte (Kovid-19) en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanlarına hitap etti.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanlarına hitap ediyor https://t.co/XRqYSxuiE3— AA Canlı (@AACanli) April 1, 2020
Erdoğan, konuşmasında, "Bu süreçte (Kovid-19) en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır." ifadelerini kullandı.
"Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor." diyen Erdoğan, "Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor." dedi.
"Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız"
"Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum." diyen Erdoğan, "Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız." dedi.
Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya (Biz bize yeteriz Türkiyem) katılmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.