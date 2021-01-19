Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Öktem ve beraberindekileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Öktem ve beraberindekileri kabul ettiği bildirildi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.