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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Öktem ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Öktem ve beraberindekileri kabul ettiği bildirildi.

Andaç Hongur   | 19.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Öktem ve beraberindekileri kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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