Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "İnşallah şimdi yeni yönetim sistemiyle, yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle daha farklı bir döneme giriyoruz." dedi.

GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı için geldiği Şahinbey Karataş Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Gaziantep'in, "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" dedikleri günden bu yana kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, "Gaziantep hep bizimle beraber oldu. Biz Gaziantep'i, Gaziantep de bizi çok sevdi. O sevgi bizi öyle yerlere taşıdı ki 20 yıl önceki Gaziantep'i düşünün, bir de bugünkünü. Nereden nereye geldik. 16 yılda 35 katrilyon lira Gaziantep'e yatırım yapmışız. Çünkü Gaziantep ve Gaziantepli buna layıktır. İnşallah şimdi yeni yönetim sistemiyle, yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle daha farklı bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, partisinin kadın ve gençlik kollarından da 30 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşmalarını istedi.

"Bu zillet ittifakı mıdır, illet ittifakı mıdır nedir. Bunlara Cumhur İttifakı olarak gereken dersi veriyor muyuz?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla birlikte "Beraber Yürüdük" şarkısının sözlerini söyledi ve "Rabia" işareti yaptı.



Muhabir: Zuhal Kocalar