Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin asli görevi bölücülere aracılık yapmaya dönüşmüştür

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

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"Seçimler yaklaştıkça meydanlar da ısınıyor"

Seçimlere 27 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, 27 gün sonra sandığa gidilerek tam bir demokrasi şöleni içinde oyların kullanılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler yaklaştıkça elbette işte görüldüğü gibi meydanlar da ısınıyor. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. Kıyısından köşesinden de olsa meydanlarda daha yeni yeni arzıendam etmeye başladı. Fakat ne seçim kazanmak gibi bir hedefleri ne de millete hizmet etmek gibi dertleri var. CHP ve şürekasının yegane hedefi rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak. Samsun'da CHP'nin adayı var mı? Niye? Cesaret, kolay değil. Samsunlunun huzuruna gelmek kolay değil. Burası kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı yer. Niye yoklar? Öyle kolay değil, laf ola beri gele yok. Samsunlunun kimlere hoş geldin diyeceğini biliyorlar. Onların amacı 3-5 mitingle, birkaç tane salon toplantısıyla, bir iki televizyon programıyla bu dönemi de savuşturmak. Milletle buluşmak, hasbihal etmek, dert dinlemek onlar için çok büyük bir yük. Herkese, hatta bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının küstahlıklarına bile tahammülleri var ama millete tahammülleri yok. Çok enteresan, hakaret ediyorlar. Parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası vermeyi siyaset yapmak zannediyorlar."

"Bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın "AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın" diyerek insanlara beddua ettiğini belirten Erdoğan, "Genel başkanları da bir önceki seçimde 'AK Parti'ye oy vermek günah' diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri günahla sevabı anladın da ayırdın." diye konuştu.

"Bunların istismar edemeyecekleri hiçbir kavram yok." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri ilke, prensip yok. Bunların koltuklarını korumak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil giremeyecekleri iş birliği yok. İkballeri, kişisel hırsları için her şeyi yaparlar, her türlü rezilliği işlerler. Şimdi de bölücü örgüte müzahir partinin militanlarını CHP listelerinden belediye meclislerine sızdırmanın gayreti içindeler. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimleri sonrasında terör örgütü, Suriye'den kazdıkları tünellerle güneydoğu bölgemizdeki kimi ilçelerimizin bazı mahallerini yıkıp yakmıştı.

O tünellerden silah geçirerek bomba, mühimmat, patlayıcı geçirerek militan sızdırarak milletimize eziyet etmişlerdi. Biz o tünelleri, o hainlerin başına yıktık, hepsini de perişan ettik. Cudi'de yıktık, Gabar'da yıktık, Tendürek'te yıktık, Kandil'de yıktık, yıkacağız..."

Kahraman güvenlik güçlerinin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"O gün başarılı olamayanlar, bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar, bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyasi artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür."

"Beka meselesini hatırlatacaksınız"

Samsunluların sadece Samsun'da değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde de bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hepsini arayacaksınız, telefonla arayıp bulup onlara bu beka meselesini, 31 Mart'ı hatırlatacaksınız. Hep beraber çalışacağız, koşturacağız. 31 Mart akşamı da inşallah bu mutluluğu aynen Türkiye'de yaşayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "CHP ve şürekası, sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; aynı zamanda bizim milletle yürümemize, milletle yol almamıza, milletimizle kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor." dedi.

"Anketçilerin değil milletin sözü kıymetli"

Haritayı renklere bölmeden, her ile, ilçeye 82 milyona ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, mitinglerin sadece bir seçim çalışması değil, aynı zamanda milletle istişare ettikleri gönül meclisleri olduğunu söyledi.

"Mitingler bizim ilham aldığımız, güç aldığımız daha büyük mücadeleler için kuvvet topladığımız en önemli enerji kaynağımızdır." diyen Erdoğan, mitinglerin meydanların, sokağın sesine aracısız kulak verme vesilesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Çünkü bu meydanda hesap yok, bu meydanda sadece muhabbet var." diye konuştu.

Bu yolculuğun Kuvayımilliye ruhuyla olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu meydanda bir asır önce ülkeyi bağımsızlığa taşıyan cesaret ve inanç bulunduğunu belirtti. Erdoğan, "Onlar çatlasalar da patlasalar da aramızdaki şu muhabbeti kıskansalar da biz sevmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kenevir müjdesi

Üretimi yıllardır kısıtlı olan kenevir tohumunun Vezirköprülü vatandaşların gayretiyle bugüne getirildiğini söyleyen Erdoğan, Samsun'da bu yıl için 166 dekar alanda kenevir tohumu için sözleşme imzalandığı müjdesini verdi.

Erdoğan, 10 ton tohum üretimi hedeflediklerini, yerli ve milli kenevir üretimiyle ilgili yaklaşık 3 yıldır Samsun'da çalışmaların yürütüldüğünü, artık kenevirden yapılacak gömleklerin Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ihraç edileceğini kaydetti.

"Vezir" ve "narlı" isimlerinde iki kenevir çeşidi için tescil başvurusu yapıldığının bilgisini veren Erdoğan, "Önümüzdeki sene üretime başlamayı, 2023 yılında 200 ton tohumluğa ulaşmayı planlıyoruz. Bu işin pilot ili Samsun olacak." şeklinde konuştu.

Samsunlulara bir başka müjde daha vermek istediğini dile getiren Erdoğan, Samsun'un endüstri bölgesi olması için çalışmaları başlattıklarını, böylece kenti yerli ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Tekkeköy'de vatandaşlara seslendi

Erdoğan, Samsun mitinginin ardından havaalanına hareketi sırasında güzergahındaki Tekkeköy'de durdu.

Buradaki kalabalığa selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Bugün Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz." dedi.

Hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağıran Erdoğan, hastaneyi kaç iş gününde bitireceğini sordu.

Müteahhidin 750 iş gününde bitireceğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bak başkan 600 gün diyor, sen 750 diyorsun. Şimdi bu akşam buradaki bu vatandaşlarıma senin ikramın kaç gün olacak?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhidin "Tekeköy'e 600 iş gününde hastaneyi teslim edeceğini" söylediğini aktararak, "Rabbim inşallah hayırlısıyla açılışını da bize nasip etsin. Açılışında da inşallah sizlerle beraber oluruz. Ya Allah, bismillah dedik. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin, hayırlısıyla inşallah tamamlayalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi.