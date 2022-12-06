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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 06.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri yer aldı.

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