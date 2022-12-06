Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti.
Ankara
AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri yer aldı.
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