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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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