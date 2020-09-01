Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.