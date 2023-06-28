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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Tanju Özkaya  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

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