Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.