Dolar
27.19
Euro
29.55
Altın
1,918.77
ETH/USDT
1,684.10
BTC/USDT
26,523.00
BIST 100
7,602.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turundaki Dinamo Kiev maçı öncesi Bükreş’te açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis cezası
TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin tanınması ile ilgili yoğun çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde atamalar
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana tavrımızı muhafaza ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Barış Gücü'nün KKTC'nin egemenliğindeki topraklara müdahalesi kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Barış Gücü'nün KKTC'nin egemenliğindeki topraklara müdahalesi kabul edilebilir değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet