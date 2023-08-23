Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Çanakkale'deki yangın) Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız."
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.