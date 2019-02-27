Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.31
BIST 100
104,141.00
Altın
1,319.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Aynur Ekiz  | 27.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Ankara

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşk

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Itno, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Itno, merdivenlerde Türkiye ve Çad bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi

'Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanmasına az kaldı'

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi büyük bir adım olmuştur'

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi büyük bir adım olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kushner'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kushner'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı