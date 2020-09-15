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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Enes Kaplan   | 15.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

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