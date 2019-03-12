Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda konuştu.
Erdoğan, konuşmasına, "Aşık ne güzel söylemiş, 'İlmin beşiği kültür kervanı / Çermikler hastaya verir dermanı / Ozanların yurdu, yiğit harmanı / Bizim Sivas ellerini özledim / Bir lokmamız, kırk kişiye bölünür / Misafirler bizde Hızır bilinir / Türküler söylenir, sazlar çalınır / Ozanların tellerini özledim" dizeleriyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçirdiklerini, sabah önce Kartal'da Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdiklerini, bu hatla şehrin bir ucundan diğer ucuna, eskiden 185 dakikada katedilebilen mesafeyi 115 dakikaya indirerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırdıklarını söyledi.
Banliyö tren hattının devreye girmesiyle hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın trafik yoğunluğunda rahatlama beklediklerini aktaran Erdoğan, bu önemli projenin İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, daha sonra Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe mitinglerini yaptıklarını, gittikleri her yerde ilçe sakinlerinin büyük teveccühü, sevgisi, coşkusuyla karşılaştıklarını, böylece son 1 ayda İstanbul genelinde 10 ilçeyi ziyaret etiklerini, milletle kucaklaşmış olduklarını dile getirerek, "Muhalefet daha yeni Ankara'dan çıkarken biz 8 Şubat'ta Sivas'tan 'Bismillah' diyerek çıktığımız yolculukta, bugüne kadar 39 vilayetimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Sadece sahil kenarlarını değil, sadece oy depolarını değil, bize oy versin, vermesin doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar her bir insanımızı ziyaret ettik, ediyoruz." diye konuştu.
En son dün Şırnak ve Hakkari'de olduklarını, buralarda da muhteşem katılımlarla mitinglerini yaptıklarını, önümüzdeki günlerde il ve ilçe ziyaretlerini, tempoyu artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız. Hamdolsun gittiğimiz her yerde şahit olduğumuz manzara şudur; 31 Mart seçimlerinin önemini artık halkımız idrak ediyor. Milletimiz 31 Mart'ın Türkiye için bir beka seçimi olduğunu gayet iyi biliyor. Bunun için Rize'den Hakkari'ye, Hatay'dan Bursa'ya, Urfa'ya kadar, 82 milyonun her bir ferdi sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Seçtiği belediye başkanı tarafından 'Oy yoksa yol da yok' diye azarlananlar, dört gözle seçim sandığının önüne konulmasını bekliyor. Ya bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ama CHP'li olunca söyler. 'Oy yoksa yol yok' lafa bak. Senin görevin ne? Senin görevin hizmet. Ama AK Parti'de zihniyet ne? Biz de zihniyet şu; biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Farkımız bu."
"31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kameralar önünde inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabı ile dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor. İstanbul'un ortasında kadın hakları bahanesiyle canı kadar mukaddes bildiği ezanı ıslıklananlar sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Yıllardır istiklalinin sembolü bayrağına saldıranların baş tacı edildiğini görenler, 31 Mart'ı bekliyor." diyerek, şöyle devam etti:
"Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler, siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir. Hazır mısınız? Bu seçimler bölücülerle anlaşıp, milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir. Bu seçimler milletin lokmasına musallat olan fırsatçılarla hesaplaşma seçimidir. 31 Mart'ta sandıkta sadece belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları belirlemekle kalmayacağız, unutmayın CHP'nin, sözde İYİ Parti'nin hepsinin listelerinde malum işte bu bölücü örgütün sızdırdığı elamanları var. Ama bunun belki farkında olamayacaklar. Bilmiyor, kim kimdir. Öyleyse bu oyunu 31 Mart'ta bozmamız lazım."
Konuşması sırasında, ezana saygısızlığa ilişkin görüntüler ile HDP milletvekillerinin konuşmalarını izleten Erdoğan, "Bir tane Türk bayrağı yok, Hakkari. Cami müezzinini nasıl dövüyorlar bakın. Bu da CHP'nin İstanbul'daki il başkanı bakın. İşte gördüğünüz gibi CHP ve ittifak. Bunlar bayraklarımızı yakıyor, biz Cumhur İttifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz. Farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Onun için benim Sivaslı Yiğidolarım sadece İstanbul'da değil, başta Sivas olmak üzere, Türkiye'nin neresinde Sivaslı kardeşlerim varsa telefonlarla kendilerini bizzat arayacağız ve 31 Mart'taki bu beka mücadelesinden hep birlikte galip çıkacağız. Zira biz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız ve biz bayraklarımızı yakanlara bunun hesabını inşallah sandıkta sorarız ve soracağız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadelerini kullandı.
'Milletimizin kutsallarıyla dalga geçen bu edepsizlere derslerini sandıkta vereceğiz'
Erdoğan, "Fatih'in emaneti bu mübarek şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı.' yazanlara, ezanı ıslıklayan ahlak fukaralarına yine sandıkta çok iyi bir ders vereceğiz." ifadesini kullandı.
İstiklal Marşı'nın "Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli/Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli/Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." dizelerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ama Bay Kemal İstiklal Marşı'nı bilmiyor ki. Zaten bu HDP denilenler kongrelerinde bile İstiklal Marşı'nı okutmuyor, bayrağımızı astırtmıyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Benim yiğidom bunlara oy verir mi? 31 Mart da inşallah bunun hesabını sorma zamanı. Hesabını sormaya var mıyız? Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz."
Erdoğan, sandıklara sahip çıkmalarını istediği katılımcılara şöyle seslendi:
"Sandıklara sadece kendimiz için gitmeyeceğiz, sadece evlatlarımızın geleceği için de gitmeyeceğiz, aynı zamanda 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilen demokrasi kahramanları için gideceğiz. Sandıklara ömrünü ülkesine hizmet etmeye adayan merhum Menderes gibi Özal gibi Türkeş gibi Erbakan gibi devlet adamları için gideceğiz. Sandıklara, bundan 10 sene önce dar-ül bekaya uğurladığımız Sivas'ın yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim için de gideceğiz. Sandıklara, vatanımızın bağımsızlığı için can veren kahramanların aziz hatıraları için gideceğiz. Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız. Tıpkı 1994'te İstanbul'da, 3 Kasım 2002'de tüm Türkiye'de olduğu gibi inşallah milletimize tarihi bir demokrasi bayramı yaşatacağız. 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Ülkemize sahip çıkıyor muyuz? Ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyor muyuz? Mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?"
"Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz"
Türkiye'ye olan sevgilerini 17 yıldır icraatlarla ve eserlerle göstermeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bir Temel var, bir Temel daha var. Bunlardan bir tanesi, Sivas'a yüksek hızlı tren istemiyor. Bir de Temelli var, o da Sezai Temelli. Ben Mardin'de konuşma yapıyorum, yüksek hızlı trenden bahsediyorum. O da 'Mardin'e yüksek hızlı tren gelecekmiş. Sizin yüksek hızlı trene ihtiyacınız var mı?' diyor. Bakın, nasıl birbirlerini buldular Birisi Temel, birisi Temelli. İsimler de tuttu. Bunlar, şu anda ipin ucunu kaçırdılar, ne yaptıklarının farkında değiller." diye konuştu.
Erdoğan, daha sonra Sezai Temelli'nin hızlı trene ilişkin açıklamalarını katılımcılara izletti. Erdoğan, "Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar. Ne diyorlar? 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.' Ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu." dedi.
HDP'li milletvekillerinin konuşmalarını da izleten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kandil'deki adam talimat veriyor, 'Oylarınızı Kürdistan'da şuraya, batıda da biz AK Parti'ye ve MHP'ye seçimi kaybettireceğiz.' diyor. Bunun yanında, Temelli ne diyor? O da 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda oylar AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, buyursun oraya gitsin. Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu Bölgemiz var, Ege'miz var, Marmara'mız var ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz."
"İstanbullu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükselttik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'a 28 katrilyon lira, İstanbul'a 255 katrilyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, "1994'te geldik, CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle kavuşturduk. CHP demek 3Ç demektir, 'çöp, çukur, çamur.' İstanbul'u öyle bulduk. Bu aziz şehrin güzelliğini biz yeniden ortaya çıkardık. Yolsuzluk vardı, yoksulluk vardı, yasaklar vardı. Bütün bunlarla boğuşan İstanbullu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükselttik. Önce Marmaray ile sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle denizin altından buluşturduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Bu CHP zihniyeti bunların hepsine de karşı çıkmadı mı?" diye konuştu.
'Türkiye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz'
Erdoğan, Türkiye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ile bütün illerde benim Kürt kardeşlerim de var. Hepsi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, hepsi birbiriyle et tırnak gibidir. Size ne oluyor? Bu ülkeyi neden bölmeye çalışıyorsunuz?" diye konuştu.
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, bir ve beraber olunduğu sürece milleti kimsenin yıkamayacağını söyledi.
Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da kurulduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Tankların topların karşısında kim vardı? Cumhur İttifakı vardı. Diğerleri neredeydi? Bay Kemal FETÖ'cülerin kontrolünde tankların arasından çıkarak saat 23.15'te Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumluyordu. 01.15'te havalimanına ben, damadım, eşim, kızım, torunlarım... Biz indik. Biz on binler meydandayken, F-16'lar üstümüzdeyken buraya böyle indik. Bay Kemal ne diyordu? 'Türkiye'de darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım.' Bay Kemal ne oldu, neden kaçıp gittin? Belli oldu. Bu ürkek, korkak. Bu hiçbir zaman asil birisi değil. Dürüst birisi değil."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürülüğü dönemine ait görüntüleri salondakilere izleten Erdoğan, "Beyefendi genel müdür. Ne diyor? '10 yıl önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiydi.' diyor. Sen niye geldin oraya? Bu işi yapamayacaktın neden duruyorsun? Çek git. Bunun hayatı her zaman bu. 9 seçim kaybetti, koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. En büyük özelliği bu. Oturduğu koltuğu bırakmaz. Başarılı olsa da olmasa da bırakmaz. Başarılı olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Öyleyse buna öyle bir Osmanlı tokadı atılsın ki 31 Mart'ta hiç olmazsa CHP'liler bundan kurtulsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 1994'te halkın desteğiyle İstanbul'u bu zihniyetten kurtardıklarını belirterek, o zamandan beri İstanbul'a CHP gölgesinin İstanbul'a düşmediğini kaydetti. CHP'nin bölücü örgütün siyasi uzantısıyla iş birliği için olduğunu aktaran Erdoğan, "CHP'nin bir daha İstanbul üzerine çöreklenmesine inşallah müsaade etmeyeceğiz. CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla dolu eski karanlık günlerine döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sizlerden 31 Mart'a kadar çok çalışmanızı istiyorum." dedi.
"Dilini, gönlünü bildiğim Binali Yıldırım..."
Seçim çalışmalarında kadınlara çok güvendiğini dile getiren Erdoğan, gençlere inandığını vurguladı. Erdoğan, milletin kararlılığının 31 Mart'ı da getireceğine dikkati çeken Erdoğan, ülkenin yerel seçimlerden çok farklı çıkacağını kaydetti.
Erdoğan, seçimin yerel olduğunu hatırlatarak, "Genel seçim değil ama 4.5 yıl Türkiye'nin başında bu kardeşiniz var. Bir ölüm olmadıktan sonra ben varım. İstiyorum ki İstanbul'un başına da dilini bildiğim, gönlünü bildiğim Binali Yıldırım kardeşim gelsin. İlçelerinde yine zihniyet itibarıyla biz olalım. İstanbul'umuzu şu an bulunduğu noktadan çok daha ileri noktalara taşıyalım. Bu iş kadro ve dayanışma işidir. Bunu da ancak bu işi bilenlerle yaparsınız." değerlendirmelerinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.