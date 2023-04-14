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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyada ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz

14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyada ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Evlatlarının hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin bırakın bu şehrin vicdanıyla, insanlıkla bile ilgisi yoktur.

Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır.

Bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum.

Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur.

Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de kabul etmeyeceğiz.

Bu Türkiye'de faili meçhule, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu Türkiye, vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayan bir Türkiye'dir."

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