Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/wZBEMu7xzi— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Mart 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.