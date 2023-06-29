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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü.

Selma Kasap  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Başkanı İzzetbegoviç ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

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