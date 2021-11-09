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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 09.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i kabul etti

Ankara

Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Çalışma yemeği, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AGİTPA Başkanı Cederfeld'i kabul etti

Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

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