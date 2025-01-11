Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,267.90
BTC/USDT
94,425.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır." dedi.

11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin GAP Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı.

Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz.

Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz.

Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir.

Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız.

Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir.

Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz.

Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil.

Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesindeki müspet havayı çok kıymetli buluyoruz.

Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü
Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet