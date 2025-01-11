Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır." dedi.
Şanlıurfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin GAP Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı.
Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz.
Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz.
Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi, komşuları olarak bizim de zaferimizdir.
Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız.
Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir.
Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz.
Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil.
Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesindeki müspet havayı çok kıymetli buluyoruz.
Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var."
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