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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin AB için önemini bir kez daha ortaya koydu

05.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin AB için önemini bir kez daha ortaya koydu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.

(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor.

Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor."


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