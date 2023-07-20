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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." dedi.

20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, KKTC'yi bir an evvel tanıyın Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bütün çabamız Ada’ya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor.

Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.

Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.

Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir.

BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın."

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