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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

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