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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir." dedi.

08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir

Adıyaman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir."

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