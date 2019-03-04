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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor." dedi.

  | 04.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor

Zonguldak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingte vatandaşlara seslendi.

"Birlik ve beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor." dedi.

"31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular."

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