Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingte vatandaşlara seslendi.

"Birlik ve beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor." dedi.

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"31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular."