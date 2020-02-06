Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.
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