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AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarda bulunuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 06.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.


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