Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor." dedi.
Erdoğan, "Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar." diye konuştu.
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