Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcadıklarını kaydetti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz." dedi.
"Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler, büyük bir yanılgı içerisine düşüyor"
Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor."
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