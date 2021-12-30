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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Mümin Altaş   | 30.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.


Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.


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