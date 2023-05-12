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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'de düzenlenen mitingde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenen mitingde konuştu.

12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'de düzenlenen mitingde konuştu

İstanbul

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