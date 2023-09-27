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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde, tüm şehitleri rahmetle andı.

Serkan Kaya  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle yad etti

Ankara

Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.

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