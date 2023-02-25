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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi - VTR
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 25.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Kula - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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