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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık meseleleri nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz

11.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık meseleleri nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz." diye konuştu.

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