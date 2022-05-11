Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık meseleleri nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır." dedi.
Erdoğan, "Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.