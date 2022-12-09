Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
İstanbul
Arnavutluk Başbakanı Rama, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı.
Kabul, Rama'nın programdaki konuşmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.