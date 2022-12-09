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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Sefa Mutlu   | 09.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

İstanbul

Arnavutluk Başbakanı Rama, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı.

Kabul, Rama'nın programdaki konuşmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.

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