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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da düzenlenen mitingde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu’nda vatandaşlara hitap ediyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sincan’daki mitingde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sincan’daki mitingde konuştu

Ankara

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