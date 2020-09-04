Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Niğde otoyolu sayesinde ülkemizin 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara-Niğde otoyolu sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok özelliği ile Ankara-Niğde otoyolu projesiyle geleceğin yolunu inşa ettik." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.