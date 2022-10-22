Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifi kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sunacağımız anayasa değişikliği teklifi, yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır." dedi.
Malatya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya, tarım yanında sanayisi ve ticaretiyle son dönemde gelişen turizmiyle de bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda düzenlenen "Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yaklaşık 2 yıl aradan sonra tekrar Malatya'da vatandaşlarla yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.
Malatya'nın insanlığın kadim medeniyetlerinin yuvası olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren büyük destanı yazdığımız şehirlerden biridir Malatya. Tarihe ismini 'Dar-ül Rifat' yani seçkin insanların, 'Zat-ül Himmet' yani himmetli zatların diyarı diye yazdırmış Malatya, bugün de bütün parıltısı ile yoluna devam ediyor. Battal Gazi'nin, Hüseyin Gazi'nin, Hasan Gazi'nin destanlarıyla büyümüş, Mevlana'nın, Sadrettin Konevi'nin, Somuncu Baba'nın, Niyaz-ı Mısri'nin ilim irfanıyla beslenmiş Malatyalı kardeşlerime de bu muhteşem coşku yakışır."
Malatyalıların AK Parti'yi hiç yalnız bırakmadığını ve hep kendileriyle beraber olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Dik durdunuz, diklenmeden diklendiniz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz Malatya'nın bugünkü şehir merkezine eskiden ne derlerdi? Aspuzu. Bağları, bahçeleri, sularıyla burası öylesine güzel bir yermiş ki adına pek çok şair, şiirler yazmış. Mesela bunlardan 16. yüzyıl şairlerinden Necati şöyle diyor, 'Mihri dünyayı dolaş, bir misli yok Aspuzu'nun. Cennet-i ala misali misli yok Aspuzu'nun. Fani dünya olmasaydı ben derim Bağ-ı İrem, görmedim bir mislini. Emsali yok Aspuzu'nun.' Nerede yaşadığınızı biliyorsunuz değil mi? İşte Malatya böyle bir yer
Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir. Bu vasfını sürdürüyor. Tabii Harputlu Balakgazi ile Malatyalı Battalgazi'nin farkını bilmeyenlere bunları anlatmak kolay değil. Ama öğreteceğiz inşallah. Biz öğretiriz evvelallah. Malatya'nın ülkemize, hayatın her alanı gibi rahmetli Özal başta olmak üzere yetiştirdiği siyaset ve devlet adamlarıyla da önemli hizmetleri var. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin tamamıyla birlikte bu kadim şehrimize mehabetine uygun eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Şimdi 'güneşin altın yumurtası' denen, kayısının başkenti olan Malatya, tarım yanında sanayisi ve ticaretiyle son dönemde gelişen turizmiyle de bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi."
Malatya'ya yapılan yatırımlar
Bir yandan Bakanlıkların yatırımları bir yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yatırımlarının Malatya'yı bir açık hava şantiyesi haline dönüştürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Büyükşehir Belediyemiz kendisinden katbekat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek başarılı çalışmalar yürütüyor." dedi.
Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seviyoruz Malatya'yı, yakışır Malatya'ya bu yatırımlar. Eğitimde ve sporda 5 bin 236 yeni derslik, 7 bin 848 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları, 56 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık, bırakmayacağız ve bu yola böyle devam edeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptıklarını hatırlatarak, TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Malatya'ya İlk Evim Projesi kapsamında 2 bin 501 konut ile İlk İşyerim Projesi kapsamında 500 iş yeri daha kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ayrıca 12 bin 500 konutluk arsayı da kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar çekilecek ve herkes buraların sahibi olacak. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. Geçtiğimiz günlerde canlı bağlantıyla çevre yolunu da hizmete açtık, hayırlı olsun. Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projemizin etüt çalışmaları da devam ediyor. Tarım ve ormanda Malatya'ya 14 baraj, 12 sulama tesisi, 48 taşkın koruma tesisi ve 10 hidroelektrik santrali inşa ettik. 410 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Malatyalı çiftçilerimize toplam 1,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.
Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 4 araştırma-geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Enerjide 183 bin 500 doğal gaz abonesi olan Malatya ve 6 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Diğer ilçelerle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Bunlarla kalmıyoruz. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen, hatta güncel rakamla 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız."
Malatya'ya elleri boş değil dolu geldiklerini belirten Erdoğan, "Hani o birileri var ya birileri, bay Kemal, hanımefendi. Peki bunlar ne yapar ya? Bunlar buraya geldiği zaman herhalde turist olarak geliyorlar? Var mı bir yatırımınız? Yok. Ama biz yatırımların açılışı için geliriz." diye konuştu.
Açılış programı kapsamında, eğitimde anaokulundan liseye 9 ayrı projeyi resmen hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, sağlıkta 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi ile çeşitli ilçelerdeki sağlık yatırımlarını da bugün hizmete açtıklarını kaydetti.
Erdoğan, ulaştırma başta olmak üzere diğer yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Ulaştırmada Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 kilometrelik Hekimhan yolunu, güzergahındaki 6 kilometreyi aşan 8 tünel. Dağları deldik. 8 tüneli ve 2,4 kilometreyi bulan 14 köprüsüyle birlikte resmen hizmete alıyoruz. İhale bedeli 711 milyon lira, güncel rakamla 2,6 milyar lira olan bu yol sayesinde güzergahtaki yolculuk süresi ne olacak biliyor musunuz? 35 dakika kısalacak. Malatyalıya bu yakışır. Daha kısa zamanda uzun yolları ne yapalım? 'Kısaltalım' dedik. Aynı şekilde Battalgazi Kavşağı ve yolu ile Hanım Çiftliği Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Göç İdaremizin 400 kişilik geri gönderme merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binaları ile Kızılayımızın üretim üssünün resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Battalgazi, Pötürge, Kale, Doğanyol, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde tamamladığı 3 bin 482 konutu ve ahırlı köy evini de hizmete açacaklarını ifade ederek, yatırım bedeli 1 milyar 94 milyon lira olan bu konutlarda hak sahiplerine sağlıkla huzurla esenlikle oturması dileğinde bulundu.
Belediyelerin de tamamlanan çok önemli yatırımları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin 4 milyar 276 milyon lira yatırımla çeşitli ilçelere kazandırdığı asfalttan çevre düzenlemesine, yoldan altyapıya, kayısı deposundan ekmek fabrikasına tam 30 ayrı eser ve hizmeti bugün resmen açacaklarını ifade etti.
Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Yazıhan belediyelerinin tamamlanan çalışmalarının açılışlarını da yapacaklarını belirten Erdoğan, özel sektörün kamu tarafından desteklenen 73 milyon liralık 9 ayrı projesinin açılışını da yine bugün gerçekleştireceklerini söyledi.
Erdoğan, yine özel sektörün organize sanayi bölgelerinde güncel yatırım bedeliyle 4 milyar 700 milyon lira tutarında 19 ayrı fabrikayı ülkeye ve şehre kazandırdığını belirtti.
Yatırımların Malatya'ya hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şehre bu eserleri kazandıran bakanlıkları, kurumları, belediyeleri ve özel sektörü tebrik etti.
"Milletimizin günlük hayatının kalitesini eser ve hizmet siyasetimizle yükselttik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonraki dönemde de hep birlikte Malatya'yı geliştirmeye, büyütmeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma reformlarıyla buluştururken hep bir hayalimiz vardı; bu hayal, ülkemizi ve milletimizi bir gün dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmaktır. Vesayetle kavgamızı da darbe teşebbüslerine direnişimizi de yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyi de hep aynı gayeyle yürüttük. Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Güvenlik kaygılarının önünü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine doğrudan kaynağına indirerek kestik. Eskiden terör neydi, sorunlarda bir numaraydı. Şimdi kaldı mı? Nereden nereye.
Milletimizin günlük hayatının kalitesini eser ve hizmet siyasetimizle yükselttik. Eskiden akşam saat 9'dan, 10'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu? Şimdi yarın ben Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da akşam 8, 9, 10 dışarı çıkılmazdı ama şimdi akşam saat 12, 1 herkes restoranlarda, kafeteryalarda yemeğini yiyor, sabaha kadar oralarda eğleniyor. Nereden nereye. Mesele bu."
Erdoğan, her kesimden insanın hak ve özgürlük taleplerini gerçekleştirdikleri sessiz devrimlerle karşıladıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İş ve aş peşinde olan vatandaşımızın derdini ekonomimizi büyütüp, istihdamı artırarak çözdük. Geleceğine güvenle bakmak isteyen gencimizin ufkunu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak, girişimcilerimize destek olarak genişlettik. Evinin annesi hanım kardeşlerimizin hayatın diğer alanlarında da var olma çabalarını tüm imkanları önlerine sererek destekledik. Velhasıl milletimizin her bireyini, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirecek altyapıyı kurduk. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamına ve 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşan eser ve hizmetlerimizi bu azim ve heyecanla hayata geçirdik. Önümüze kurulan her tuzağı, arkamızdan çevrilen her kumpası, üzerimizde oynanan her oyunu milletimizden aldığımız destekle bozduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil.
(Kılıçdaroğlu'na) Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.
(Anayasa değişikliği teklifi) Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.
Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.